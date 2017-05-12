Суд продлил до 15 мая срок задержания водителю BMW, избившему женщину в центре Москвы

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Хамовнический суд продлил на 72 часа срок задержания водителю BMW Руслану Вьюнову, обвиняемому в избиении женщины, с детьми переходившей дорогу по пешеходному переходу в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок задержания Вьюнову до 15 мая", - огласила решение судья Марина Сырова.
О продлении срока задержания ходатайствовал следователь "для предоставления суду необходимых материалов для избрания меры пресечения". Гособвинение поддержало просьбу представителя СК: "По имеющимся материалам прокуратура не может сформировать свою позицию". Сам обвиняемый не возражал против продления срока задержания.
Адвокат Вьюнова в свою очередь просил его отпустить, так как "избрание меры пресечения Вьюнову невозможно". "Я прошу отпустить моего подзащитного, потому что правовые основания для его задержания отсутствуют", - пояснил защитник.
Вьюнову предъявлено обвинение по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Обвиняемый, в настоящее время проживающий в Москве, является уроженцем Сахалинской области, занимает должность замгендиректора ООО "Инфлолес".
По версии следствия, 5 мая Вьюнов на автомобиле BMW ехал по 1-му Вражскому переулку со стороны улицы Плющихи, где на пешеходном переходе не уступил движение женщине и ее двум малолетним детям, нарушив правила дорожного движения. От испуга женщина хлопнула ладонью по кузову машины. В ответ на это водитель остановил машину, догнал потерпевшую и не менее двух раз ударил ее в предплечье.