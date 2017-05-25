Движение на внутренней стороне МКАД на юго-востоке Москвы восстановлено

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД открыли все полосы для проезда автотранспорта на внутренней стороне МКАД, которые были перекрыты из-за нависшего над дорогой информационного щита. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Ограничение движение на 7-м км МКАД полностью снято, проблема устранена", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на 7-м км внутренней стороны МКАД полностью перекрывалось движение автотранспорта из-за металлической конструкции, накренившейся над всеми полосами дороги из-за сильного ветра.
По данным сервиса "Яндекс", из-за инцидента на внутренней стороне МКАД сохраняется многокилометровая пробка, которая тянется от Щелковского шоссе до Косинского шоссе. Скорость движения в потоке составляет не более 7 км/ ч.