Дождь, местами гроза и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве и области

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Облачная и сырая, но теплая погода с грозой ожидается 29 мая в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Днем будет облачно, пройдет дождь, местами прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 22-24 градуса, по области будет от 19 до 24 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.
Ветер ожидается юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.
Во вторник ночью будет облачно с прояснениями, не исключен небольшой дождь, местами гроза. В столице столбики термометров покажут плюс 12-14 градусов, по области будет от 9 до 14 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Днем при переменной облачности местами вновь ожидается небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 17-19 градусов, по области - до 15-20. Ветер северный, 5-10 м/с.
Ранее Гидрометцентр России сообщил, что 29 мая в Москве и нескольких областях Центрального федерального округа объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра и гроз. Помимо Московского региона, дождь с грозой ожидаются в Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Калужской, Тверской, Смоленской и Ярославской областях.