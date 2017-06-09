МЧС Москвы просит не ездить в район Киевского вокзала из-за сильного задымления

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Столичное управление МЧС в связи с пожаром в районе Киевского вокзала просит водителей заранее выбирать маршруты объезда и не создавать помех для проезда пожарно-спасательной техники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Москве в 12:05 мск. Возгорание происходит в складском помещении по адресу площадь Киевского вокзала, дом 7", - сообщили в ведомстве. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара в отдельно стоящем кирпичном здании. Информация о пострадавших не поступала.

ГУ МЧС России по Москве просит автовладельцев объезжать район пожара, чтобы не создавать помех прибывающей и работающей пожарно-спасательной технике. Также в район пожара прибыла лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. "Столичное управление МЧС рекомендует москвичам по возможности в настоящее время избегать нахождение в районе Киевского вокзала в связи с сильным задымлением", - отметили в ведомстве.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что рядом с Киевским вокзалом горят складские помещения. Площадь пожара составляет более 100 кв. метров. На месте работают пожарные и спасатели, проверяется, есть ли в здании люди. Из соседнего здания, где расположен офис Росгосстраха, идет эвакуация персонала.