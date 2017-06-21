В московском метро поднят с путей упавший мужчина

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мужчина упал на пути на станции столичного метрополитена "Марьина роща". Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
"Мужчина упал на второй путь на станции "Марьина роща". Для вывода человека с путей было снято напряжение", - сообщил он.
В связи с инцидентом на северном участке Люблинско-Дмитровской линии были увеличены интервалы движения. Сейчас мужчину подняли с путей, от помощи медиков он отказался. Напряжение подано на пути, метро работает в штатном режиме.