Уровень воды в реках Московского региона за последние трое суток вырос из-за ливня до 2 м

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реках Московского региона из-за ливня вырос с 1 июля (за последние трое суток) до 2 метров. Зарегистрировано развитие паводка в Подмосковье, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

"На реке Оке уровень воды повысился на 4-28 см, на Москве-реке - на 34-79 см, наиболее интенсивный рост отмечен на реке Ламе, реке Дубне и реке Озерне - на 198, 130 и 137 см соответственно", - говорится в сообщении.

Река Озерна затопила пойму у деревни Городище в Рузском районе на 3 см, вода продолжит подниматься в течение дня 4 июля, отметили в МЧС по Подмосковью. Ожидается, что в ближайшие сутки уровень воды на малых и средних реках Подмосковья вырастет от 30 до 150 см, а на крупных реках - от 10 до 50 см.

Ранее сообщалось, что потоки воды 3 июля разрушили мост к деревне Румянцево, который был единственным путем к поселению, и затопили СНТ "Энергия" в Рузском городском округе Подмосковья.