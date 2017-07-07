Закрытый Московский банковский институт изменит статус и займется допобразованием

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС /. Московский банковский институт, действие лицензии которого было прекращено Рособрнадзором, изменит свой статус и займется вместо высшего дополнительным образованием. Об этом в пятницу сообщила ТАСС референт директора института Екатерина Алексан.

"Скорее всего, мы в другой статус уйдем, высшим образованием мы уже заниматься не сможем, так как восстановить лицензию нереально, но будем заниматься дополнительным образованием, потому что у нас много специалистов с опытом, есть наработки. Что-то придумаем", - сказала Алексан.

Она добавила, что руководство института почти год "билось с Рособрнадзором, но ничего не получилось". Что касается студентов, уже год назад, когда стало известно только о приостановке аккредитации, они начали переходить в другие учебные заведения.

"Как только приостанавливается еще только аккредитация, мы обязаны студентам об этом сообщить. Первая часть ребят ушла тогда. Когда нам приостановили лицензию, мы вообще уже не имели права никого обучать, мы их просто начали распределять по другим институтам. Все из них пристроены, никаких проблем нет", - заключила Алексан.

В пятницу за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, Воронежский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета. Кроме того, на основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензий Липецкого института управления, Московского банковского института. Также за минувшую неделю Рособрнадзор частично лишил госаккредитации Институт дружбы народов Кавказа.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.