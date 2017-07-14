В Москве менее чем за час выпало до 20% месячной нормы осадков

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 20% месячной нормы осадков за 40 минут выпало в пятницу в Москве.
Коммунальщики оперативно выявляют и устраняют скопления дождевой воды на городских улицах, обеспечивают бесперебойное движение общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"За 40 минут в столице выпало 19 мм осадков (норма для июля - 94 мм - прим. ТАСС). Большая их часть пришлась на центр города", - отметили в пресс-службе, ссылаясь на данные синоптиков. Штатная пропускная способность ливневой канализации позволяет ей функционировать в нормальном режиме при осадках 20-23 мм/ч.
В столице дежурят 472 бригады и 1,5 тыс. сотрудников предприятий "Мосводосток", "Гормост" и "Автомобильные дороги", задействовано более 250 единиц техники.