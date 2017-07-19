Движение по Ярославскому направлению Московской железной дороги восстановлено

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали отставание электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги, которое возникло из-за обрыва кабеля в районе перегона Мытищи - Пушкин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД в среду.
"В настоящее время движение пригородных электропоездов осуществляется по графику", - сказали в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что рабочие восстановили кабель в 11:12 мск, однако с того времени электрички ходили с опозданием.
Провод повредила подрядная организация, которая в этом районе проводила строительные работы, пояснили в МЖД. Оборванный кабель сигнализации, централизации и блокировки отвечал за движение поездов в автоматическом режиме.
Также 19 июля утром на Рижском направлении железной дороги увеличился интервал между электричками, поскольку на этой линии по техническим причинам останавливался грузовой поезд.