Закрытая из-за бесхозного предмета станция московского метро открыта для пассажиров

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Станция "Улица Академика Янгеля" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, закрытая ранее в понедельник по требованию полиции, открыта для пассажиров. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

Станция была закрыта в 15:50 мск. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что причиной закрытия станции стало обнаружение на ней бесхозного предмета.

"16:25, Серпуховско-Тимирязевская линия. Станция "Улица Академика Янгеля" открыта для входа и выхода пассажиров, посадка и высадка производится", - уточняется в сообщении.

16:25 Серпуховско-Тимирязевская линия. Станция Улица Академика Янгеля открыта для входа и выхода пассажиров, посадка и высадка производится. — Московское метро (@MetroOperativno) 31 июля 2017 г.

В свою очередь в пресс-службе управления МВД на Московском метрополитене сообщили ТАСС, что на станции находился чемодан, который не представлял опасности. "Бесхозный чемодан осмотрели кинологи. Опасности нет", - сказал сотрудник пресс-службы управления.

На данный момент столичные полицейские установили хозяйку сумки и вернули утерянный предмет владелице, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Около станции метро "Улица Академика Янгеля" была обнаружена брошенная сумка. В настоящее время она обследована с соблюдением всех мер безопасности. Никакой опасности она не представляет, хозяйка сумки установлена, она ей передана", - сказал собеседник агентства.