Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Закрытая из-за бесхозного предмета станция московского метро открыта для пассажиров

Москва
31 июля, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Станция "Улица Академика Янгеля" была закрыта ранее в понедельник по требованию полиции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Станция "Улица Академика Янгеля" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, закрытая ранее в понедельник по требованию полиции, открыта для пассажиров. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

Станция была закрыта в 15:50 мск. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что причиной закрытия станции стало обнаружение на ней бесхозного предмета.

"16:25, Серпуховско-Тимирязевская линия. Станция "Улица Академика Янгеля" открыта для входа и выхода пассажиров, посадка и высадка производится", - уточняется в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе управления МВД на Московском метрополитене сообщили ТАСС, что на станции находился чемодан, который не представлял опасности. "Бесхозный чемодан осмотрели кинологи. Опасности нет", - сказал сотрудник пресс-службы управления.

На данный момент столичные полицейские установили хозяйку сумки и вернули утерянный предмет владелице, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Около станции метро "Улица Академика Янгеля" была обнаружена брошенная сумка. В настоящее время она обследована с соблюдением всех мер безопасности. Никакой опасности она не представляет, хозяйка сумки установлена, она ей передана", - сказал собеседник агентства.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
14
"Волшебный лес" на ВДНХ: как москвичи наблюдают за полетом рыб и танцем лесных духов
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
МИД РФ: Варшава открыто демонстрирует русофобию
4
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
5
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
6
В 13 регионах ЦФО объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гроз
7
Анна Нетребко опровергла данные Forbes о своих доходах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама