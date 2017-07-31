Захвативший заложников в "Сити-банке" предстанет перед судом

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении Арама Петросяна, захватившего заложников в отделении "Сити-банка" в центре столицы. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, Главное следственное управление СК по Москве завершило расследование уголовного дела.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СК.

Петросян обвиняется по ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Угроза совершения взрыва") и ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия").

По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Петросян пришел в отделение "Сити-банка" на Большой Никитской улице и продемонстрировал находившимся там сотрудникам и посетителям заранее изготовленный им муляж самодельного взрывного устройства, висящий у него на груди. Обвиняемый несколько часов удерживал четырех человек в отделении банка, после чего отпустил всех заложников и вышел из здания. Петросян признал вину частично и дал признательные показания. По результатам психолого-психиатрической экспертизы он признан вменяемым.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Московского окружного военного суда Ирина Жирнова, материалы уголовного дела уже поступили в суд для рассмотрения по существу. Дата предварительных слушаний будет назначена судьей в ближайшие дни.