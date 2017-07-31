Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захвативший заложников в "Сити-банке" предстанет перед судом

Москва
31 июля, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Материалы уголовного дела в отношении Арама Петросяна поступили в Московской окружной военный суд для рассмотрения по существу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении Арама Петросяна, захватившего заложников в отделении "Сити-банка" в центре столицы. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, Главное следственное управление СК по Москве завершило расследование уголовного дела.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СК.

Смотрите также

Захвативший отделение "Ситибанка" в Москве признан вменяемым

Обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в Москве частично признал вину

Суд продлил арест обвиняемому в захвате заложников в "Ситибанке" в Москве

Петросян обвиняется по ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Угроза совершения взрыва") и ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия").

По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Петросян пришел в отделение "Сити-банка" на Большой Никитской улице и продемонстрировал находившимся там сотрудникам и посетителям заранее изготовленный им муляж самодельного взрывного устройства, висящий у него на груди. Обвиняемый несколько часов удерживал четырех человек в отделении банка, после чего отпустил всех заложников и вышел из здания. Петросян признал вину частично и дал признательные показания. По результатам психолого-психиатрической экспертизы он признан вменяемым.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Московского окружного военного суда Ирина Жирнова, материалы уголовного дела уже поступили в суд для рассмотрения по существу. Дата предварительных слушаний будет назначена судьей в ближайшие дни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
14
"Волшебный лес" на ВДНХ: как москвичи наблюдают за полетом рыб и танцем лесных духов
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
Эксперт: электронная торговля может подтолкнуть развитие грузоперевозок в СФО
5
Алексей Мордашов возглавил список богатейших людей России по версии Forbes
6
Анна Нетребко опровергла данные Forbes о своих доходах
7
Киев пытался ввести в переговоры по Донбассу несогласованных с ЛНР и ДНР лиц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама