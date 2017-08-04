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Фиксированные тарифы на такси могут ввести в Москве к ЧМ-2018

Москва
4 августа, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Эта мера призвана обезопасить пассажиров, в том числе иностранных гостей турнира, от переплаты

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность введения фиксированных тарифов на такси к Чемпионату мира по футболу, чтобы таким образом обезопасить пассажиров, в том числе иностранных гостей турнира, от переплаты. Об этом в пятницу сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин

"Мы уже обсуждали вопросы с тарифным регулированием. Вопрос сложный, дискуссионный. Безусловно, мировая практика говорит о том, что подобного рода поездки всегда находятся в зоне тарифного регулирования. Это застрахует пассажиров от переплаты. Наверно стоит подумать, мы себе в план внесли эту разработку", - сказал он, выступая на рабочей сессии в рамках V Международного Евразийского форума "Такси".

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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