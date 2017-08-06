Водитель Gelandewagen сбил человека на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Водитель автомобиля Gelandewagen сбил человека на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе дома 48. Водитель Gelandewagen сбил мужчину, в результате чего он получил травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УГИБДД по Москве подтвердили факт ДТП, но не уточнили марки автомобиля. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.