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Водитель Gelandewagen сбил человека на Кутузовском проспекте

Москва
6 августа, 1:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

Пострадавший получил травмы различной степени тяжести

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Водитель автомобиля Gelandewagen сбил человека на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе дома 48. Водитель Gelandewagen сбил мужчину, в результате чего он получил травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УГИБДД по Москве подтвердили факт ДТП, но не уточнили марки автомобиля. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

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