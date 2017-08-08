Солнечно и до 25 градусов тепла будет в Московском регионе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается во вторник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Ожидается ясная погода, будет солнечно и без осадков. Температура воздуха в Москве составит 21-23 градуса, по области - от 20 до 25 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер западной четверти, 3-8 м/с.

В среду ночью столбики термометров в столице покажут 12-14 градусов, в центре до 17 градусов, в Подмосковье будет от 9 до 14 градусов. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с.

Днем будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 23-25 градусов, по области - до 20-25 градусов. Ветер северо-западный, северный, 3-8 м/с.