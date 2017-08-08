Пожар на складе в центре Москвы потушен

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар на складе в центре Москвы на площади 400 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
"В настоящее время пожар ликвидирован. На месте работали 27 подразделений - 81 человек личного состава", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, по предварительным данным, произошло загорание мусора и деревянного обрешетника кровли. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар произошел на складе на Спартаковской площади, доме 1/7, строение 5.