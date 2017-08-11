Власти: ТЦ "Горбушкин двор" может быть переделан под жилье и офисы

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Территория столичного торгового центра "Горбушкин двор" может быть использована под жилье или офисы. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Заммэра не уточнил, может ли участок под торговым центром быть использован под жилье в рамках программы реновации. Ранее Хуснуллин отмечал, что строить жилье в рамках реновации будет город самостоятельно, выкупать у девелоперов готовые дома не планируется. Однако допустил обмен участков, интересных городу, на другие.
"У нас пока предпринято решение, что мы готовы дать другую функцию на этой территории в связи с транспортной напряженностью. Поэтому мы ищем различные варианты поменять функционал на жилье, на офисы. И было обращение непосредственно от владельцев", - сказал он.
По словам Хуснуллина, собственники торгового центра обратились в градостроительную земельную комиссию и получили право на разработку документации.
Ранее в июле издание "Ведомости" сообщало о том, что ТЦ "Горбушкин двор" и прилегающий завод на улице Барклая могут использовать под строительство жилья. Издание уточняло, что речь идет о двух и более жилых комплексах - это 217 тысяч кв. метров на месте торгового центра и 166 тысяч кв. метров на территории завода "Филит".