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Власти: ТЦ "Горбушкин двор" может быть переделан под жилье и офисы

Москва
11 августа, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что торговый центр и прилегающий завод на улице Барклая могут использовать под строительство нескольких жилых комплексов

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Территория столичного торгового центра "Горбушкин двор" может быть использована под жилье или офисы. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заммэра не уточнил, может ли участок под торговым центром быть использован под жилье в рамках программы реновации. Ранее Хуснуллин отмечал, что строить жилье в рамках реновации будет город самостоятельно, выкупать у девелоперов готовые дома не планируется. Однако допустил обмен участков, интересных городу, на другие.

"У нас пока предпринято решение, что мы готовы дать другую функцию на этой территории в связи с транспортной напряженностью. Поэтому мы ищем различные варианты поменять функционал на жилье, на офисы. И было обращение непосредственно от владельцев", - сказал он.

По словам Хуснуллина, собственники торгового центра обратились в градостроительную земельную комиссию и получили право на разработку документации.

Ранее в июле издание "Ведомости" сообщало о том, что ТЦ "Горбушкин двор" и прилегающий завод на улице Барклая могут использовать под строительство жилья. Издание уточняло, что речь идет о двух и более жилых комплексах - это 217 тысяч кв. метров на месте торгового центра и 166 тысяч кв. метров на территории завода "Филит".

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