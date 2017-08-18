Поселившегося в Московском зоопарке карликового бегемота назвали Ксюшей

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Карликовый бегемот, которого недавно привезли в Московский зоопарк из Швеции, получил имя Ксюша. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе зоопарка.
"Карликовую бегемотиху, которая недавно поселилась в столичном зоопарке, назовут Ксюшей. Она стала первым бегемотом, появившемся в Московском зоопарке за последние 30 лет. Трехлетнаяя самка весит 200 кг, а ее высота в холке - 75 см", - сказали в пресс-службе. Посетители смогут увидеть ее с 18 августа в павильоне "Животные Африки".
Взрослый карликовый бегемот достигает 80 см в холке и двух метров в длину, его масса составляет в среднем 250 кг. Живут такие животные до 35 лет. В дикой природе карликовые бегемоты встречаются в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре.
Гиппопотамы содержались в столичном зоопарке в XX веке - первая пара животных прибыла в зоосад в 1930-х годах, а в 1943 году у них родился малыш - это первый случай размножения бегемотов в истории Московского зоопарка, редкий случай в мировой практике. Животные прожили в зоопарке до 1980-х, а в 1985 году на месте бегемотника устроили моржатник-павильон для ластоногих.