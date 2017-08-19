Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти: тестовый пуск трамвая успешно прошел на площади Тверская Застава в Москве

Москва
19 августа, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Шестидверные трамваи, оснащенные системой климат-контроля, навигацией и камерами видеонаблюдения, будут ходить от Лесной улицы к Белорусскому вокзалу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Тестовой запуск трамвая состоялся в субботу на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала в Москве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе комплексе городского хозяйства.

"Тестовый пуск трамвая прошел успешно", - сказал представитель пресс-службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа заявил, что работы по благоустройству площади Тверская Застава находятся в финальной стадии и должны быть завершены до конца лета. Протяженность новых трамвайных путей - 1,22 км. От Лесной улицы к Белорусскому вокзалу начнут ходить шестидверные трамваи нового поколения "Витязь-М", оснащенные системой климат-контроля, навигацией и камерами видеонаблюдения.

Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили, что движение транспорта на площади Тверская Застава, а также на участке улицы Бутырский вал до 1-го Лесного переулка закрыто с полуночи субботы до 05:00 понедельника, 21 августа.

Перекрытия связаны с укладкой асфальта на площади и участке Бутырского вала по программе благоустройства "Моя улица". При этом автомобили могут проехать напрямую по 1-й Тверской-Ямской улице, где укладка нового дорожного покрытия завершилась 6 августа.

Общая площадь нового асфальтобетонного покрытия на площади Тверская Застава и части улицы Бутырский Вал составит почти 23 тыс. кв. м, в работах по укладке дорожного покрытия задействовано более 400 человек и порядка 150 единиц техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
15
Смотровая площадка появится на крыше Дома Наркомфина в Москве после реставрации
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Появилось видео с места нападения на прохожих в Сургуте
2
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
3
В Москве простились с Верой Глаголевой
4
СК установил личность напавшего на прохожих в Сургуте
5
Полиция заявила, что мишенью нападавшего в Турку были женщины
6
Житель Красноярского края получил "Ниву" за гигантский помидор
7
Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Сургута
Темы дня
Новости партнеров
Реклама