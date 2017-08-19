Власти: тестовый пуск трамвая успешно прошел на площади Тверская Застава в Москве

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Тестовой запуск трамвая состоялся в субботу на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала в Москве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе комплексе городского хозяйства.
"Тестовый пуск трамвая прошел успешно", - сказал представитель пресс-службы.
Мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа заявил, что работы по благоустройству площади Тверская Застава находятся в финальной стадии и должны быть завершены до конца лета. Протяженность новых трамвайных путей - 1,22 км. От Лесной улицы к Белорусскому вокзалу начнут ходить шестидверные трамваи нового поколения "Витязь-М", оснащенные системой климат-контроля, навигацией и камерами видеонаблюдения.
Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили, что движение транспорта на площади Тверская Застава, а также на участке улицы Бутырский вал до 1-го Лесного переулка закрыто с полуночи субботы до 05:00 понедельника, 21 августа.
Перекрытия связаны с укладкой асфальта на площади и участке Бутырского вала по программе благоустройства "Моя улица". При этом автомобили могут проехать напрямую по 1-й Тверской-Ямской улице, где укладка нового дорожного покрытия завершилась 6 августа.
Общая площадь нового асфальтобетонного покрытия на площади Тверская Застава и части улицы Бутырский Вал составит почти 23 тыс. кв. м, в работах по укладке дорожного покрытия задействовано более 400 человек и порядка 150 единиц техники.