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В Москве и Подмосковье ожидаются дождь, гроза и до 21 градуса тепла

Москва
24 августа, 6:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 24 августа./ТАСС

Температура воздуха в столице составит 18-20 градусов, по области будет от 16 до 21 градуса

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 24 августа./ТАСС/. Пасмурная, дождливая и прохладная погода ожидается в четверг в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

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"Будет облачно, пройдет дождь, в отдельных районах прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов, по области будет от 16 до 21 градуса", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Предстоящей ночью вновь облачно и дождливо. В столице столбики термометров покажут 10-12 градусов, в Подмосковье будет от 8 до 13 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

Днем в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, не исключен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 16-18 градусов, по области будет от 13 до 18 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

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