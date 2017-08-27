По-летнему теплая погода ожидается в Москве 1 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Погода в Москве 1 сентября будет по-летнему теплой, но не обойдется без небольшого дождя. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Гидрометцентре РФ.

"1 сентября прогнозируется теплая погода с небольшим дождем", - сказал представитель метеослужбы. В День знаний воздух в столице прогреется до 20-25 градусов, однако утром будет всего 8-13 градусов тепла. "На школьные праздничные линейки лучше захватить с собой легкие куртки", - советуют синоптики.

В последующие дни также ожидается теплая погода.