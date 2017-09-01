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Осень в Москве начнется теплой, комфортной погодой

Москва
1 сентября, 6:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

В столичном регионе ожидается переменная облачность, но обойдется без осадков

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Погоду в Московском регионе в первый день календарной осени определит антициклон - будет солнечно, тепло и сухо. Об этом сообщили в Росгидромете.

"При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области - от 18 до 23 градусов", - отметил представитель метеослужбы. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 9-11 градусов, в Подмосковье - от 6 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Днем в субботу местами возможен небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, по области - до 18-23 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

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Первое сентября в Москве будет теплым и солнечным

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