Осень в Москве начнется теплой, комфортной погодой

Осень в Москве начнется теплой, комфортной погодойМосква 1 сентября, 6:04
Сборная Бразилии гарантировала себе первое место в отборочной группе ЧМ-2018Спорт 1 сентября, 5:47
WP: Трампа раздражают действия его помощников и членов правительстваМеждународная панорама 1 сентября, 5:40
Футболист Дринкуотер перешел из "Лестера" в "Челси" за €38 млнСпорт 1 сентября, 4:45
Елена Веснина пробилась в третий круг US OpenСпорт 1 сентября, 4:20
Сборные Аргентины и Уругвая сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018Спорт 1 сентября, 4:09
Федерер после победы над Южным на US Open вспомнил их матч в 1998 годуСпорт 1 сентября, 3:47
Часть полномочий Росавиации могут передать другим ведомствамЭкономика и бизнес 1 сентября, 3:35
Более 1,5 млн школьников Москвы и Подмосковья начнут новый учебный год 1 сентябряМосква 1 сентября, 3:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Погоду в Московском регионе в первый день календарной осени определит антициклон - будет солнечно, тепло и сухо. Об этом сообщили в Росгидромете.
"При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области - от 18 до 23 градусов", - отметил представитель метеослужбы. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 9-11 градусов, в Подмосковье - от 6 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
Днем в субботу местами возможен небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, по области - до 18-23 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.