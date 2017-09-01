Первый школьный звонок прозвенел в московском метро

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Первоклассница одной из московских школ дала первый звонок в столичном метрополитене. Как передает корреспондент ТАСС, машинист электропоезда пронес на плече ученицу вдоль платформы станции "Китай-город" Калужско-Рижской линии в сопровождении ростовых кукол - мультяшных персонажей.
Первый в истории метро школьный звонок оказался волнительным мероприятием, в том числе, для ученицы школы №2115 Софьи Долгих. "Тем более, когда колокольчик такой тяжелый", - отметила она. Софья призналась, что в школу пошла с удовольствием и пообещала родителям учиться на "четыре" и "пять".
Машинист Алексей Ульянкин рассказал ТАСС, что работает на Калужско-Рижской линии. "Сегодня я нахожусь в "резерве" с 11:00 до 18:00. Вместо меня на линии коллега, а я - в состоянии "боевой готовности", в любой момент могу его подменить", - отметил он.
В пятницу, 1 сентября, Московский метрополитен поздравил юных пассажиров с Днем знаний. Сотрудники информационных стоек "Живое общение" на станциях метро и Московского центрального кольца подарили школьникам полезные подарки с символикой столичной подземки.
В День знаний пассажиры Московского метрополитена, кроме привычных информационных объявлений на эскалаторах, слышали голоса популярных российских анимационных персонажей.