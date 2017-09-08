Безопасность на Дне города Москвы обеспечат более 5 тыс. сотрудников Росгвардии

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 5 тыс. военнослужащих Росгвардии обеспечат охрану правопорядка во время празднования 870-летия Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"9 сентября в Москве состоятся праздничные мероприятия в рамках Дня города. Охрану общественного порядка и безопасность обеспечат более 5,3 тыс. военнослужащих и сотрудников Центрального округа войск национальной гвардии РФ во взаимодействии со столичными полицейскими", - сообщили в Росгвардии.
Для координации правоохранителей будет развернут оперативный штаб. "На случай осложнения обстановки предусмотрен резерв", - добавили в Росгвардии.
Мероприятия, приуроченные ко Дню города, проходят на площадках по всей Москве. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице, где откроются тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды".