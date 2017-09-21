Сообщения о "минировании" торговых центров в Москве снова оказались ложными

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва в шести торговых центрах Москвы, откуда в четверг вечером эвакуировали около 12 тысяч человек, оказались ложными, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Проверки уже завершены. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из всех торговых центров проводилась эвакуация, их обследовали кинологи со служебными собаками. Проверки проходили в центрах "Домодедовский", "Принц плаза", "Спектр", "Капитолий" на севере Москвы, "Калужский" и "Азовский".

Ранее сообщалось о проверке после звонков с угрозами взрыва в течение дня в Москве двух торговых центров и еще около 20 зданий - районных управ, музеев, офиса компании "Яндекс", киностудии "Мосфильм".

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке сообщений на социально значимых объектах, как сообщалось ранее, привлекается Росгвардия.