Сообщения об угрозах взрыва в управах, мировых судах и ТЦ в Москве оказались ложными

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы проверили "заминированные" здания управ 11 столичных районов, торговых центров и участков мировых судей - все сообщения оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Проверки в зданиях завершены. Угрозы взрыва не подтвердились", - сказал собеседник агентства.
Всего в пятницу в Москве было "заминировано" 20 объектов, на время проверок были эвакуированы около 4 тыс. человек. Среди этих объектов - ТЦ "Золотой Вавилон" в Ясенево, ТЦ "Савелки" в Зеленограде, 11 московских управ, четыре участка мировых судей, а также ГБУ "Жилищник" Савеловского района Москвы и администрация Алтуфьевского района.
Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.
По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тысяч человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.