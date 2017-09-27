Коллектив "Новой газеты" надеется вскоре вернуться к работе после сообщения о бомбе

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Коллектив "Новой газеты" эвакуирован и надеется вернуться на рабочие места после того, как кинологи обследуют здание редакции. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что поступил звонок об угрозе взрыва по адресу, где находится редакция "Новой газеты" в Москве (Потаповский переулок, д. 3). Из здания эвакуировано более 700 человек.
"Самое ценное - сотрудников - эвакуировали. Когда собаки обследуют помещение, станет понятно, есть там что-то или нет. Возможно, оцепление снимут и все вернутся [к работе]", - сказала Прусенкова.
Она уточнила, что о необходимости эвакуации редакции сообщил собственник здания. "Сейчас из здания эвакуированы все. Кроме "Новой газеты" здание арендуют еще несколько организаций", - отметила представитель газеты.
"Обстановка спокойная, паники нет", - подчеркнула Прусенкова.