В парке "Зарядье" откроется выставка "Русская Арктика"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Выставка "Русская Арктика", которая откроется в выставочном зале парка "Зарядье" 29 сентября, превосходит по своей инновационной наполненности мировые стандарты. Об этом в четверг журналистам сообщил первый заместитель главы министерства культуры РФ Владимир Аристархов.

"Выставка сделана на высочайшем мультимедийном уровне. По своей инновационной наполненности она превосходит все мировые стандарты", - сказал Аристархов, отметив, что Россия имеет общепризнанный паритет в исследовании Арктики. "Это заслуга многих поколений наших исследователей, ученых и первопроходцев, начиная с поморов, исследователей новейшего времени и героев советского северного морского пути. Сегодня наши современники продолжают достойно осваивать и изучать российскую Арктику", - сказал Аристархов.

Открывает экспозицию точная копия палатки, в которой на протяжении 270 дней дрейфовала полярная экспедиция Ивана Папанина, Петра Ширшова, Евгения Федорова и Эрнста Кренкеля. Внутри палатки посетители смогут ознакомиться с бытом полярников: примусом, снаряжением, костюмами. Среди экспонатов - телеграфный аппарат с азбукой Морзе, которым пользовались исследователи.

"Исследование Арктики продолжается и в наши дни. Поэтому на выставке представлена также палатка современных полярников. В ней посетители могут познакомиться с техническим оснащением, одеждой и приборами полярников с ледовой базы Борнео", - рассказала куратор начальник отдела музейно-выставочных проектов парка "Зарядье" Виктория Павленко.

На выставке "Русская Арктика" представлены предметы быта, снаряжение первых арктических экспедиций, а также яранга - традиционное жилище народов севера, реконструированное, по словам организаторов, из оленьих шкур. Также посетители увидят мультимедийный голографический экран высотой более двух метров, на котором создана проекция ночного неба. Переливаясь разными цветами, она создает эффект северного сияния.

Проект "Русская Арктика" подготовлен Государственным музейно-выставочным центром "Росизо" совместно с Российским географическим обществом, Российским государственным музеем Арктики и Антарктики, Российским этнографическим музеем, Государственным архивом РФ, Российским государственным архивом кинофотодокументов и Российским государственным архивом военно-морского флота, а также союзами филателистов и филокартистов. Экспозиция будет доступна с 29 сентября 2017 года по 15 февраля 2018 года.