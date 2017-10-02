Последние 160 домов в Москве ожидают подключения к отоплению

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Последние 160 многоквартирных домов в Москве осталось подключить к отоплению для выполнения 100% плана по обеспечению теплоснабжения в столице. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель службы по связям с общественностью Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) Дмитрий Филатов.

"По состоянию на 18:00 к отоплению осталось подключить порядка 160 домов в Москве", - сказал Филатов, уточнив, что в подавляющем большинстве случаев причиной задержки подключения домов к теплу является неготовность систем отопления здания к приему теплоносителя.

Он отметил, что МОЭК обеспечивает лишь доставку теплоносителя до границы здания, а внутридомовое распределение тепла уже является зоной ответственности собственников строений и управляющих компаний.

"МОЭК является теплоснабжающей организацией для 97% потребителей. У 3% есть собственные газовые котельные, либо это небольшие строения в промышленной зоне, у которых есть свои котельные", - уточнил представитель МОЭК.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что по состоянию на 11:00 2 октября подачу тепла произвели в 33 458 жилых зданий (98,98% от общего количества) и на 8 003 социальных объектов (99,61% от общего количества).

Отопительный период в многоквартирных домах, согласно постановлению правительства РФ, должен начаться с шестого дня, если все пять предыдущих среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов тепла, пояснили ранее ТАСС в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.