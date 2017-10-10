Около 600 городских объектов построят в Москве к 2020 году

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Порядка 600 новых городских объектов планируется построить в Москве до 2020 года. Об этом на заседании президиума правительства Москвы во вторник сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"По итогам реализации Адресной инвестиционной программы с 2018 по 2020 год будет построено 600 социально значимых объектов", - сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на президиуме столичного правительства, что рост социальных расходов в бюджете Москвы на 2018 год вдвое превышает рост других статей.

По его словам, 70% средств будет направлено на развитие транспортной системы. К 2020 году будет построено почти 82 км линий метро, 35 станций метро, шесть электродепо, 296,3 км дорог, 42 пешеходных перехода, 27 поликлиник, 18 больничных корпусов, семь подстанций скорой помощи, 31 детский сад, 18 объектов спорта, два бассейна, 20 пожарных депо и спасательных станций.