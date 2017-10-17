Угроза взрыва в еще одной московской школе оказалась ложной

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Кинологи проверили здание школы в московском районе Хамовники, угроза взрыва не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Здание полностью проверено. Подозрительных предметов в школе № 57 не найдено, угроза оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о "минировании" школы на Зубовском бульваре. Сотрудники полиции и кинологи проверили здание, угроза также оказалась ложной.