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Угроза взрыва в еще одной московской школе оказалась ложной

Москва
17 октября, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В школе №57 не обнаружили подозрительных предметов

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Кинологи проверили здание школы в московском районе Хамовники, угроза взрыва не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Здание полностью проверено. Подозрительных предметов в школе № 57 не найдено, угроза оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" школы на Зубовском бульваре. Сотрудники полиции и кинологи проверили здание, угроза также оказалась ложной.

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