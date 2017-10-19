Пожар на складе текстиля на юго-востоке Москвы потушен

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в ангаре на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Пожар ликвидирован в 13:57 мск. Пострадавших нет", - сообщили в ГУ МЧС.

Ранее собщалось, что в одноэтажном строении на Южнопортовой улице, дом 19, используемом под склад, загорелся утеплитель.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь возгорания составила 300 кв. метров. На складе хранилась текстильная продукция.