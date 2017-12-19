Музей на Красной площади откроется в декабре 2020 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новый музейно-выставочный комплекс на Красной площади откроется по плану через три года - в декабре 2020 года. Этот срок указан на сайте Кремля в сообщении о совещании по расширения выставочных площадей Музеев Московского Кремля, которое провел специальный представитель президента РФ, председатель Попечительского совета Музеев Московского Кремля (ММК) Сергей Иванов.

"Объект будет оснащен передовыми инженерными системами, отвечающими международным стандартам, а планировочные решения предусматривают доступность экспозиций и помещений для маломобильной части населения. Ввод в строй нового музейно-выставочного комплекса запланирован на декабрь 2020 года", - говорится в сообщении. Также предполагается, что новый выставочный комплекс ММК будет состоять из двух взаимосвязанных корпусов. "Первый - это реставрируемое историческое здание, в котором разместятся залы экспозиции, реставрационные мастерские, книгохранилище, образовательные центры, кафе, магазины, административные и обеспечивающие службы; второй - проектируемый 4-5-этажный корпус - предназначен для фондохранилища, многофункционального зала, вестибюльных групп, служебной парковки", - уточняется на сайте Кремля.

В соответствии с решением президента РФ здание "Средних торговых рядов", расположенное на Красной площади и относящееся к комплексу ММК, после соответствующей реставрации и реконструкции должно использоваться в качестве современного, комфортного для посетителей выставочного центра. Открывая заседание, Сергей Иванов отметил, что "музей имеет особый исторически сложившийся статус главного хранилища государственных регалий России".

Управляющий делами президента Александр Колпаков и генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказали о проделанной работе по определению концептуальных решений внутреннего обустройства и архитектурной стилистике фасадов, проведении конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика по производству реконструкции.

Ранее в интервью ТАСС Гагарина отмечала, что Музеи Московского Кремля в 2012 году получили новое здание по адресу Красная площадь, дом 5. "Оно будет нам передано после завершения реконструкции", - отмечала она. Директор Музеев Московского Кремля очень рассчитывает на новые выставочные площади: "Ведь не секрет, что Кремль сейчас не может принять столько людей, сколько хотело бы к нам прийти. Поэтому в новом здании у нас будет гораздо больше таких возможностей".