Власти Москвы начнут заключать договоры на работы по ЖК "Царицыно" через две недели

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют за последующие две недели урегулировать все юридические вопросы по долгострою - жилкомплексу "Царицыно" и начать заключать договоры на подготовительные работы по объекту, сообщил в субботу журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"Решение [арбитражного суда Подмосковья] позволяет нам заключить договоры на подготовку строительства, на размораживание, расконсервированное строительства. Думаю, что в ближайшие две недели все юридические вопросы согласуем. И далее начнем с внешним управляющим уже заключать договоры на подготовительные работы", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в ближайший месяц Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ должно полностью передать объект городу на застройку.

"Я считаю, что это очень прогрессивный шаг в реализации этого проекта. Буквально на следующей неделе я планирую провести организационное совещание [по ЖК "Царицыно"]", - отметил Хуснуллин.

В четверг арбитражный суд Московской области признал банкротом компанию "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ), застройщика одного из крупнейших столичных долгостроев - ЖК "Царицыно". Решение может быть обжаловано в течение месяца.

История долгостроя

Строительство данного жилого комплекса началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ). Застройщик ОАО "МКХ" обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта застройщик заключил свыше 4 тыс. ДДУ, более чем по 3,2 тыс. из них обязательства не исполнены, так как строительство жилкомплекса приостановили. Владелец группы "Настюша", в которую входит "МКХ", Игорь Пинкевич в настоящее время находится под арестом по делу о мошенничестве при строительстве жилых комплексов "Царицыно-1" и "Царицыно-2".

Власти Москвы возьмут на себя ответственность по достройке некоторых наиболее проблемных объектов, включая жилые комплексы "Царицыно", "Академ-палас" и "Терлецкий парк", сообщал ранее мэр Сергей Собянин. Новым застройщиком ЖК "Царицыно" город определил АО "Мосотделстрой №1". Он сможет выйти на объект только после банкротства старого при условии согласования с федеральным Минстроем.