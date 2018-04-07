Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы начнут заключать договоры на работы по ЖК "Царицыно" через две недели

Москва
7 апреля, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, Минстрой РФ должен полностью передать объект городу в ближайший месяц

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют за последующие две недели урегулировать все юридические вопросы по долгострою - жилкомплексу "Царицыно" и начать заключать договоры на подготовительные работы по объекту, сообщил в субботу журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

Смотрите также

Застройщик проблемного ЖК "Царицыно" в Москве признан банкротом

Минстрой может согласовать кандидатуру нового застройщика ЖК "Царицыно" в апреле

Московский долгострой "Царицыно" завершит компания "Мосотделстрой №1"

"Решение [арбитражного суда Подмосковья] позволяет нам заключить договоры на подготовку строительства, на размораживание, расконсервированное строительства. Думаю, что в ближайшие две недели все юридические вопросы согласуем. И далее начнем с внешним управляющим уже заключать договоры на подготовительные работы", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в ближайший месяц Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ должно полностью передать объект городу на застройку.

"Я считаю, что это очень прогрессивный шаг в реализации этого проекта. Буквально на следующей неделе я планирую провести организационное совещание [по ЖК "Царицыно"]", - отметил Хуснуллин.

В четверг арбитражный суд Московской области признал банкротом компанию "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ), застройщика одного из крупнейших столичных долгостроев - ЖК "Царицыно". Решение может быть обжаловано в течение месяца.

История долгостроя

Строительство данного жилого комплекса началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ). Застройщик ОАО "МКХ" обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта застройщик заключил свыше 4 тыс. ДДУ, более чем по 3,2 тыс. из них обязательства не исполнены, так как строительство жилкомплекса приостановили. Владелец группы "Настюша", в которую входит "МКХ", Игорь Пинкевич в настоящее время находится под арестом по делу о мошенничестве при строительстве жилых комплексов "Царицыно-1" и "Царицыно-2".

Власти Москвы возьмут на себя ответственность по достройке некоторых наиболее проблемных объектов, включая жилые комплексы "Царицыно", "Академ-палас" и "Терлецкий парк", сообщал ранее мэр Сергей Собянин. Новым застройщиком ЖК "Царицыно" город определил АО "Мосотделстрой №1". Он сможет выйти на объект только после банкротства старого при условии согласования с федеральным Минстроем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
4
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
5
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
6
Шесть человек погибли в ДТП в Свердловской области
7
Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости