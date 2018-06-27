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Медалями "За любовь и верность" наградят 300 супружеских пар Москвы 8 июля

Москва
27 июня, 14:36 UTC+3

Награды вручат парам, прожившим в браке не менее 25 лет

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сразу 300 супружеских пар Москвы, проживших в браке не менее четверти века, будут награждены медалями "За любовь и верность" 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщила замглавы столичного департамента труда и соцзащиты населения Екатерина Бербер.

"В Москве будут вручены медали 300 супружеским парам. Вручение состоится либо в префектурах, либо на площадках мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности", - сказала она.

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Бербер пояснила, что супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет, вручается медаль "За любовь и верность", учрежденная Оргкомитетом по проведению "Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации". С 2014 года по решению Оргкомитета медалью награждаются также смешанные пары: где один из супругов является гражданином России, а другой - иностранного государства.

8 июля главные торжества по традиции проходят в Муроме, но не менее масштабная программа запланирована к проведению в столице. "Предполагается праздничное убранство города, начиная от афишных стендов, заканчивая показом роликов на различных фасадах. Главная программа пройдет в парке "Царицыно" с 14:00 до 20:00. Апофеозом станет концерт с участием звезд российской эстрады", - отметил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Кроме того, на территории царицынского ипподрома пройдут показательные выступления Кремлевской школы верховой езды. Опытные всадники продемонстрируют москвичам и туристам свое мастерство, а дети смогут покататься на пони и поучаствовать в познавательных мастер-классах. "Приглашаю всех посетить праздник в Москве, приходите семьями, будет очень весело", - обратился к горожанам глава департамента.

День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе.

Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.

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