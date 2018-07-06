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В Москве сыграют джаз и инсценируют исторические свадьбы в День семьи, любви и верности

Москва
6 июля, 13:14 UTC+3

Праздничные мероприятия пройдут в 16 столичных парках

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Департамент культуры города Москвы подготовил праздничную программу с концертами, выставками и конкурсами в 16 столичных парках в День семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

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"Праздничная программа 8 июля запланирована в 16 столичных парках. <...> Интересно провести время можно будет в "Сокольниках", "Зарядье", саду "Эрмитаж", "Царицыне", Бабушкинском и других парках. Гостей ждут бесплатные концерты, выставки, конкурсы, мастер-классы и другие развлечения," - говорится в сообщении. На портале уточнили, что мероприятия в большинстве парков начнутся в 13:00 и будут идти до 17:00.

Отмечается, что в саду имени Баумана гости смогут послушать джазовый концерт. В Перовском парке покажут, как приготовить мороженое за несколько секунд с помощью жидкого азота, а в музее-заповеднике "Царицыно" выступят известные музыканты и артисты, среди которых Кристина Орбакайте, Дмитрий Маликов и группа "Самоцветы". Посетители музея-заповедника "Коломенское" смогут посмотреть танцевальные номера и инсценировки свадеб в костюмах разных исторических эпох. Для детей в парках организуют мастер-классы, конкурсы и игровые площадки.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака. В России этот праздник отмечают с 2008 года. Символом дня выбран цветок ромашки. 

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