Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

TDG: динозавры погибли от холода и темноты

Наука
26 января, 9:47 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Исследователи Потсдамского института подтвердили гипотезу, согласно которой динозавры вымерли от изменения климата, произошедшего в результате падения на Землю астероида
Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Kai Pfaffenbach

ЖЕНЕВА, 26 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Специалисты Потсдамского института изучения климатических изменений из Германии смоделировали условия, приведшие около 65 млн лет назад к вымиранию динозавров.

Смотрите также
Ученые КНР обнаружили окаменелые следы динозавров, датированные Юрским периодом

Их научная работа подтверждает гипотезу, согласно которой древние ящеры, а с ними три четверти всего живого погибли вследствие холода и тьмы, установившихся на Земле после падения астероида диаметром 10 км на территории современного полуострова Юкатан в Мексике. При этом фатальную роль сыграл, как считают постдамские исследователи, слой сернокислого тумана в атмосфере, закрывший планету от Солнца.

Об этой катастрофе напоминает кратер Чиксулуб диаметром 180 км, образовавшийся в результате удара астероида о Землю. Немецкие климатологи пришли к выводу, что в верхних слоях атмосферы сформировались микроскопические капли серной кислоты. Они стали на долгие десятилетия плотным экраном для солнечных лучей: планета погрузилась в почти полную тьму, а средняя температура на ней понизилась на 26 градусов. В течение трех лет или даже больше температура воздуха у поверхности Земли оставалась ниже нуля. Согласно научному моделированию, климат пришел в норму только по прошествии трех десятков лет.

Отсутствие света и невозможность фотосинтеза вызвало гибель многих растений, травоядных животных, а вслед за ними и хищников. Пострадала вся пищевая цепочка. Климатический шок стал смертельным для динозавров, эволюция которых проходила в жарких районах, где пища была в изобилии. Исчезновение ящеров открыло путь к распространению на планете млекопитающих - более приспособленных к холоду, а впоследствии - к появлению людей.

Смотрите также

AFP: скелет аллозавра продан во Франции более чем за €1,1 млн
Ученые из США выяснили, что динозавры были мезотермическими животными
Бразильские ученые открыли два новых вида доисторических животных

Как отмечает сообщившая о научных выводах немецких климатологов газета Tribune de Genève, до сих пор в научных кругах высказывалось лишь мнение о появлении 65 млн лет назад в результате удара астероида гигантских облаков пыли, закрывших Землю от солнечных лучей. Однако ученые в Потсдаме пришли к заключению, что события в указанный период развивались гораздо более драматично. По их мнению, падение астероида вызвало мгновенное испарение 100 млрд тонн серы, содержавшейся в скалах Чиксулуба. Это в 10 тыс. раз больше, чем при извержении вулкана Пинатубо (Филиппины) в 1991 году. Между тем, это извержение привело к образованию в атмосфере на несколько месяцев глобального слоя сернокислого тумана и понижению среднемировой температуры на полградуса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
9
Лауреатов Нобелевской премии на банкете угостили лангустинами и перепелами
9
Ученые изучат найденные на Ямале жетоны с изображением Людовика XIV и древние украшения
Интересное
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
2
Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в пику иммиграционной политике Трампа
3
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в Сирии
4
МО РФ: российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются
5
ABC: Трамп подтвердил намерение создать зоны безопасности в Сирии
6
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
7
В Москве за сутки произошло около двух тысяч ДТП
Темы дня
Реклама