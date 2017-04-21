Ученые выяснили, как обитатели Арктики приспосабливаются к потеплению

МУРМАНСК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Ученые Мурманского морского биологического института (ММБИ) в ходе уникальной экспедиции смогли собрать интереснейшие данные о флоре и фауне Арктики и недавно завершили обработку результатов. Исследователи обнаружили морские растения, научившиеся обходиться без света, узнали, что киты стремятся к арктическим льдам не только ради пищи, и выяснили, угрожает ли живой природе Арктики происходящее глобальное потепление.

Фундаментальная Арктика

В беседе с корреспондентом ТАСС заместитель гендиректора ММБИ, доктор биологических наук Павел Макаревич рассказал, что подобных экспедиций институт не проводил с 1987 года. "Сейчас государство вновь начало финансировать фундаментальные исследования, и ФАНО выделило средства на нашу экспедицию. Благодаря этому мы смогли сделать очень подробную сетку замеров - после 1987 года в этих работах был пробел", - рассказал ученый.

Институт регулярно решает прикладные задачи, в том числе по заказу участников освоения Арктики, таких как "Газпром" и "Роснефть". Теперь же список задач ученых дополнился фундаментальными исследованиями, позволяющими в целом понять механизмы жизни и развития биологических систем в Северном Ледовитом океане. При этом ММБИ является единственным из расположенных в арктической зоне научно-исследовательских учреждений, занимающихся такими работами. В зоне его интересов - вся западная часть Арктики от Карского моря до Шпицбергена, а в планах мурманских ученых и более восточные районы.

Прошедшая в апреле-мае 2016 года экспедиции длилась 55 суток, год ушел на обработку результатов. Основной темой было изучение состояния экосистем прикромочной зоны - территории моря вблизи границы льдов. Главный интерес для ученых представлял планктон, низшая цепочка пищевой цепи, от развития которого зависит жизнь всех остальных обитателей Арктики. И именно здесь их ждало неожиданное открытие.

Гены решают все

Потепление в Арктике проявляется очень заметно. Ученые констатируют отступление границы льдов на север. По некоторым оценкам, за последние годы граница отодвинулась на расстояние порядка сотни километров.

По расхожим теориям, это должно было привести к развитию флоры, в том числе планктона, так как растения получают больше свободного водного пространства и солнца. Однако мурманские морские биологи установили, что этого не происходит, и планктон на освобожденных ото льда акваториях развивается с запозданием.

Точные причины такого кажущегося противоречия еще предстоит установить, но некоторые предположения уже есть. "Это связано с биологическими циклами развития, генетикой организмов, что влияет на их развитие гораздо больше, чем смещение льдов и солнечный свет", - говорит Макаревич. Для подтверждения этих данных морские биологи в текущем году намерены повторить замеры и провести ряд дополнительных исследований.

Ученые также смогли обнаружить микроводоросли на глубине в 300 метров. Раньше предельной глубиной считалась отметка в 40-50 метров, поскольку глубже не проникает солнечный свет.

"Здесь возможны две причины. Или эти растения, которые, как считалось, существуют за счет фотосинтеза, при недостатке света умеют "перестраиваться" на потребление органических веществ из воды, или же они могут обходиться самым минимальным количеством света, в какой-то мере проникающего и на такие глубины", - рассуждает ученый.

Не планктоном единым

Еще одно удивительное открытие касалось самых крупных животных Арктики - гренландских китов. Точнее - восточно-атлантической популяции этого вида, занесенной в Красную книгу. Ее представителей в мире всего около 100 особей. Мурманские ученые за время экспедиции вдоль кромки льдов смогли увидеть 12 китов.

Эти животные питаются планктоном, фильтруя его из воды, поэтому летом их видят в открытом море, где пищи максимальное количество. Но во время экспедиции планктон возле льдов находился еще в зимнем состоянии, то есть его было мало и он не развивался. Поэтому киты держались у льда не ради пищи, а по каким-то другим причинам.

Каким - можно только догадываться. Возможно, это связано с генетикой, предполагают ученые. Могут быть и другие, пока неизвестные науке причины, которые, возможно, когда-то удастся установить.

Влияние экосистемы

Больше всего ученых, да и не только их, волнует влияние потепления на хрупкую экосистему Арктики. Не приведет ли уменьшение площади льда, опреснение и повышение температуры воды к нарушению биологического равновесия и исчезновению растений и животных? Во многом ответы на эти вопросы мурманские морские биологи смогли получить.

По данным экспедиции, потепление действительно влияет на флору и фауну. Живущий у кромки льда планктон уходит вслед за ним на север, а на его место приходят более теплолюбивые собратья. Так, за поход ученые обнаружили около 15 новых видов планктона, которые раньше в таких широтах не обитали.

Мигрируют и животные, так называемые донные сообщества - моллюски, крабы, некоторые рыбы. Ученые обнаружили рыбу-иглу - арктическую родственницу известной рыбы из Красного моря - на сотни километров севернее мест, которые считались границей ее обитания. "Это, пожалуй, была самая неожиданная находка для участников экспедиции", - признал Макаревич.

Не повлияет ли такое перемещение на весь остальной животный мир - промысловых рыб и морских млекопитающих, которые питаются более низшими животными и растениями? По мнению ученых, опасаться здесь нечего. "Происходит просто замена на конкретной территории одних видов другими, верхние звенья пищевой цепочки без кормовой базы не останутся", - говорит Макаревич.

Вот на кого исчезновение льдов может повлиять, так это на гренландских тюленей, которые дают потомство только на льду. Но пока на привычных им местах лед еще есть. К тому же морские биологи уверены, что потепление носит циклический характер, поэтому скоро начнется обратный процесс, обратная миграция флоры и фауны.

"В любом случае изменения происходят постепенно, они не катастрофичны, животный мир успевает к ним приспособиться. Особенно это касается животных, у которых допустимое изменение температуры, при которой они могут жить, достигает десятка градусов. Если какие-то виды и будут затронуты сильно, то это естественный эволюционный процесс", - сказал Макаревич.