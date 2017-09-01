Путин: без новейших материалов прогресс невозможен ни в одной отрасли

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на выставке работ участников всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория" отметил, что без новейших материалов прогресс невозможен практически ни в одной отрасли.

"Без новейших материалов прогресс невозможен практически ни в одной отрасли: ни в космонавтике, ни в авиации, даже в энергетике, в сфере обороны. Вот в атомной подводной лодке, которые только несколько стран имеют, они невозможны вообще без работы институтов, которые занимались соответствующими материалами. Это один из показателей уровня развития страны, технологий, прогресса", - заявил президент.

Глава государства посмотрел на работу ребят в различных секциях. Так, в космическом кластере будущие специалисты в дни форума работали над параметрами ракеты для доставки экипажей на лунную поверхность, разрабатывали системы для боевых реактивных снарядов, программы для космических кораблей, трудились над проектом освоения Луны.

В секции "Технология материалов" президенту рассказали о вычислительном эксперименте с участием нескольких тысяч школьников, работающих над проблемами в этой области. Путин поинтересовался у ребят, почему именно к этой сфере они проявили свой интерес, и получил ответ, что прогресс вообще в сильной степени зависит от новейших материалов, и именно поэтому тема перспективна.

В секции "Технология энергии" глава государства заинтересовался работой над проектом перспективных форм ее получения. Ребята рассказали Путину, что в условиях нарастающих проблем с энергообеспечением вопрос способов получения энергии становится все более актуальным. Для этого можно было бы использовать энергию Солнца, которое представляет собой термоядерный реактор, однако до Земли доходит лишь малая часть его мощи, а установка солнечных батарей требует больших площадей.

"А мы можем создать второе Солнце, второй термоядерный реактор, работающий как Солнце на гелии и водороде. Зажжем Солнце на Земле", - заявил Путину один из юных специалистов.

"Аккуратнее только", - посоветовал в ответ с улыбкой президент, отметив перспективность работ в данном направлении.

Форум проходит с 2012 года, и в его рамках ребята в том числе с помощью интерактивных технологий работают над проектами в различных сферах: в области технологий здоровья, энергии, материалов, движения, космических и информационных технологий. Среди партнеров форума - компании "Ростех", "Алмаз-Антей", "Росатом", "Ростелеком", и другие.