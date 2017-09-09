Ученые: вызванная вспышкой на Солнце магнитная буря утихает

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Магнитная буря, бушевавшая в субботу на Земле и вызванная экстремальной вспышкой на Солнце, утихает. Она достигла рекордной силы в 7-8 баллов, более мощная буря наблюдалась лишь 29 октября 2003 года. Об этом сообщил руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова Сергей Гайдаш.

"Экстремальная вспышка на Солнце X9.3, случившаяся вечером 6 сентября, вызвала выброс солнечного вещества. Распыленная солнечная плазма достигла Земли, сплющила земную магнитосферу вызвала очень большую магнитную бурю", - сказал собеседник агентства. По его словам, максимум магнитной бури пришелся на 3:00 мск 9 сентября, после чего она начала постепенно утихать, так как группа солнечных пятен подошла к краю диска Солнца и скоро уйдет из прямой видимости с Земли.

"Магнитная буря на территории России достигла 7 баллов, на территории США - она была на балл мощнее, 8-балльной. Буря была очень большой, но не экстремальной", - сказал эксперт.

Магнитные бури начались на Земле с 6 сентября, когда достигли Земли первые выбросы солнечной плазмы, последовавшие за серией вспышек на Солнце. Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса "М" мощностью в 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3. В течение ночи и дня 7 сентября зафиксированы четыре вспышки класса "М" мощностью в 2,5, 1, 2,2 и 7,4 балла, а 8 сентября зарегистрировала вспышка мощностью М8.1, и вспышка X1.3.

Бури следовали за вспышками, повторяя их силу. "Наш прогноз времени начала большой бури, вызванной экстремальной вспышкой X9.3, оправдался и по времени и по силе", - сказал Сергей Гайдаш. Следующим актом космической "пьесы" стали вызванные магнитными бурями полярные сияния. Их наблюдали жители Печоры и Ухты в России, выложившие изображения в соцсетях в виде короны, а также жители штатов Огайо и Индиана (США).

Последствия вспышек и бурь

Экстремально мощная вспышка - X9.3, вызвала кратковременное ухудшение радиосвязи в Европе и Америке. Порожденная ею магнитная буря не привела к каким-то серьезным аномалиям. По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и пресс-службы городской скорой помощи, никаких всплесков аварийности или заболеваемости в период солнечных вспышек и магнитной бури не зафиксировано.

Ранее в Минобороны сообщили, что экстремальная вспышка на Солнце не оказала влияния на российскую орбитальную группировку и наземные системы управления космическими аппаратами Космических войск России. В ведомстве добавили, что дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления выполняют сеансы связи и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки в штатном режиме.

Сергей Гайдаш считает удачным стечением обстоятельств тот факт, что длинная серия вспышек началась со вспышек средней силы.

"Мы успели предупредить все службы, отвечающие за безопасность космической техники и другой сложной аппаратуры. К моменту экстремальной вспышки все необходимые меры предосторожности были уже приняты", - сказал он. Сергей Гайдаш отметил, что прогнозы солнечных вспышек очень трудны с научной точки зрения, так как бывают неожиданные сочетания факторов, а также потому, что эти явления еще недостаточно изучены.

Последствия для живых организмов

Во время серии вспышек петербургские гирудотерапеты (лечение пиявками) заметили особое поведение пиявок. "Пиявки - отличные живые барометры. Они реагируют на перепады давления, на геомагнитные возмущения. Они бунтуют, капризничают, не хотят присасываться к телу человека", - заметила собеседница агентства.

Ученые уже доказали влияние солнечной активности на навигационные способности птиц и пчел. Группа немецких ученых выдвинула гипотезу о влиянии вспышек на Солнце на поведение китов. Исследователи из университетов Киля и Кельна, изучавшая факт гибели почти трех десятков кашалотов, которых вынесло на побережье Северного моря в начале 2016 года, предположила, что именно солнечные вспышки могут быть причиной того, что киты выбрасываются на берег и гибнут. При вспышках на Солнце магнитное поле Земли сильно искажается, в результате чего киты могут начать плыть не в том направлении и попасть на мелководье или выброситься на берег, считают исследователи, отдавая себе отчет в сложности сбора доказательств этой теории.

Полярные сияния

Самым красивым признаком вспышек на Солнце и магнитных бурь являются полярные сияния в высоких, а иногда, при сильных бурях, и в средних широтах. Во время вспышек 29 октября 2003 года полярное сияние наблюдали на широте Москвы. Нынешняя серия, по предварительным данным, не привела к повсеместному наблюдению полярного сияния в средних сиротах.

Истории известен лишь один случай, когда полярное сияние наблюдалось в тропиках.

"Его видел английский мореплаватель Джеймс Кук при пересечении тропика", - сказал Сергей Гайдаш.

Служба Солнца

По оценке Юрия Наговицына, заведующий отделом физики Солнца Главной Пулковской астрономической обсерватории, в Советском Союзе была лучшая в мире служба Солнца, включающая 20 наземных станций слежения. Сейчас основной поток информации о состоянии нашего светила поступает с космических станций, в основном американских. Поэтому Пулковская обсерватория еще в 2014 году взялась возродить службу Солнца, включающую восемь одинаковых телескопов, расставленных по меридианам так, чтобы круглосуточно Солнце находилось в поле зрения ученых. Это позволит прогнозировать вспышки на Солнце, способные влиять на работу энергосистем, трубопроводов, компьютерной и авиационной техники и здоровье людей.

Однако бюджетного финансирования проект пока не получил, и в обсерватории сориентировались на внебюджетные источники и использование разнокалиберных уже работающих телескопов. По словам Юрия Наговицына, уже написаны первые алгоритмы, которые направлены на предсказание космической погоды. Центр сбора данных службы Солнца хотят разместить в Пулковской обсерватории. Служба Солнца, по словам Юрия Наговицына, позволит обеспечить круглосуточный солнечный патруль, причем требует гораздо меньших, на порядок ниже, финансовых затрат, чем при создании орбитальных телескопов.

Механизм вспышек на Солнце

Еще Аристотель наблюдал вспышки на Солнце через задымленное стекло. В историю астрономии вошла мощная вспышка 1 сентября 1859 года, когда два английских астронома - Кэррингтон и Ходжсон - независимо друг от друга наблюдая Солнце в белом свете, увидели, как нечто подобно молнии сверкнуло вдруг среди группы солнечных пятен. Вслед за этой вспышкой разразилась геомагнитная буря, которая привела к отказу телеграфных систем в Европе и США.

В настоящее время вспышки классифицируются по нескольким типам, в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения на пике: самые мощные относят к классу X, менее мощные обозначаются буквенными индексами M, C, B или A, по убыванию.

Серия вспышек в сентябре 2017 года началась, когда строго напротив Земли оказалась большая группа солнечных пятен.