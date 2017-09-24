Ученые просят открытого обсуждения кандидатов на пост президента РАН

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ученые из неформального сообщества академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН) "Клуб 1 июля" призывают и. о. главы РАН Валерия Козлова обеспечить открытое обсуждение кандидатур на пост президента академии. Соответствующее обращение опубликовано на сайте сообщества в воскресенье.

Общее собрание Российской академии наук откроется в понедельник. На пост президента РАН претендуют пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов.

Как отмечают авторы обращения, им стало известно, что вместо свободного обсуждения кандидатур на общем собрании выступят по четыре сторонника от каждого кандидата. Это, по их словам, "беспрецедентное предложение", которое не сделает выборы более демократичными.

"Просим вас предусмотреть в повестке дня общего собрания свободное обсуждение кандидатур (не менее двух часов)", - говорится в сообщении клуба.

Комментарий руководства РАН ТАСС пока получить не удалось.

Ранее лишь два из пяти зарегистрированных кандидатов приняли участие в общественных обсуждениях российской науки в Общественной палате. Публичные дебаты кандидатов, запланированные на 19 сентября, были отменены.