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Археологи нашли в Туве скифские рисунки, которые меняют представления о жизни кочевников

Наука
28 сентября, 10:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, сентября. /ТАСС

По словам начальника экспедиции, в основном на рисунках изображены дома эпохи бронзы и бытовые сцены

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Тувинская экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН, Санкт-Петербург) обнаружила в районе границы с Монголией на юге республики наскальные рисунки, которые создавали ранние скифские племена. Их содержание позволяет сделать новые выводы об образе жизни кочевников.

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"Нашей целью было исследование памятников наскального искусства и погребальных памятников эпохи бронзы и раннего скифского времени. Найдены наскальные рисунки, их наносили жители этих мест в разное время, начиная с эпохи бронзы в III тысячелетии до нашей эры - таким образом они отмечали свое присутствие, показывали, что они здесь хозяева. В основном на рисунках бытовые сцены, но есть изображения домов эпохи бронзы, и, что удивительно, это обычные дома с крышами, хотя мы привыкли считать, что кочевники живут в юртах", - рассказала ТАСС в четверг начальник экспедиции, старший научный сотрудник отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Марина Килуновская.

Изображения домов на рисунках, иногда даже с планом помещений, по версии ученых, указывает на то, что скифским племенам был знаком не только кочевой образ жизни, но и обустройство хозяйства на долговременной основе.

Скифы - общее название ранних евразийских кочевых племен, которые перемещались по степному поясу Евразии от северного Китая до Северного Причерноморья. Скифы не были единым народом, и сейчас невозможно точно определить место обитания каждого этноса, относящегося к этой группе, но установлено, что движение этих кочевников шло волнами с востока на запад. Скифы были хозяевами евразийских степей в I тысячелетии до н.э., но примерно в III веке новой эры эта культура исчезла под давлением других кочевых племен.

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