Новая южнокорейская нанотехнология позволит эффективнее лечить рак

СЕУЛ, 12 января. /ТАСС/. Группа южнокорейских ученых разработала наноструктуру, которая может применяться при лечении онкологических заболеваний. Об этом сообщила газета The Korea Herald.

Научные сотрудники факультета медицины Университета Ёнсе и Женского университета Ихва соединили фотосенсибилизатор на основе фталоцианина (природное или искусственно синтезированное вещество, способное к фотосенсибилизации биологических тканей, то есть увеличению их чувствительности к воздействию света - прим. ТАСС) и синтетическое противоопухолевое средство митоксантрон. В результате была создана наноструктура PcS-MA. По словам исследователей, в ходе испытаний нового вещества в лабораторных условиях на крысах были нейтрализованы более 80% раковых клеток.

Южнокорейские медики рассматривают PcS-MA как "эффективный способ преодолеть ограничения метода лучевой терапии, применяемого сегодня". По их словам, новая разработка справляется даже с теми раковыми клетками, которые остаются в организме пациента после радиотерапии. Тем не менее профессор Нам Ки Тхэк, один из руководителей исследовательской группы, отметил, что необходимо провести еще ряд экспериментов с новыми наноструктурами, чтобы удостовериться в их эффективности при лечении различных онкозаболеваний.

Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Nano.