Ученые: программа геномных исследований сможет вывести РФ в мировые лидеры

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Новая российская программа геномных исследований должна создать комфортные условия для молодых специалистов, которые предпочитают уезжать за границу, а ее приоритетом могут стать биотехнологии в сельском хозяйстве.

Такое мнение высказали российские ученые, опрошенные ТАСС.

Президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по науке и образованию, посвященном вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки, поручил в короткие сроки разработать программу масштабных геномных исследований в РФ. Он, в частности, поручил предусмотреть механизмы поддержки сильных коллективов в этой области, формирования передовой инфраструктуры и подготовки кадров.

"Поскольку это одна из самых интересных в данный момент задач, которые стоят перед человеком, - исследования гена человека, растений, почему нет? Считаю, что надо включаться", - сказал ТАСС первый вице-президент Российской академии наук (РАН) Юрий Балега, комментируя итоги заседания.

Академия, по словам Балеги, будет заниматься разработкой программы, обсуждение которой сейчас идет на государственном уровне. "Это масштабы нескольких лет, не меньше трех лет и более. Но программа как бумага должна быть сформирована в этом году", - сказал Балега.

Главное - скорость

Директор Института живых систем БФУ имени И. Канта Максим Патрушев отметил, что сегодня геномные исследования во всем мире "наверное, являются одними из наиболее потенциально прикладных". В числе актуальных тем для такой программы эксперт видит поиск маркеров различных заболеваний у людей и сельское хозяйство, а также технологии получения каких-то новых свойств живых организмов с помощью редактирования генома.

"Вопрос в формате, если опять люди будут вынуждены по несколько лет доказывать, что их проект стоит того, чтобы его финансировать, то мы опять отстанем", - сказал ТАСС Патрушев. Он подчеркнул, что в науку сейчас идет достаточно много молодых специалистов, а российские университеты ведут подготовку студентов по самым современным направлениям, в том числе в геномных технологиях. Но желающие заниматься этой тематикой, как правило, уезжают в "более профессионально комфортные места".

Также сдерживает развитие этого направления в России, по словам Патрушева, зависимость от иностранных реагентов и других расходных материалов - 99% отечественные ученые получают из-за рубежа. Еще одно "слабое место" - плохо развитое сотрудничество между различными лабораториями. Наконец, он отметил жесткие требования по отчетности, на которую уходит очень много времени и усилий.

"Сегодня у нас десятки коллективов, и не многие десятки, а нужны сотни и ближе к тысяче. Для организации их работы нужна такая система распределения средств, чтобы самим исследователям было комфортно", - заключил Патрушев.

Лидерство в агробиотехе

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с ТАСС напомнил, что Национальные институты здоровья в США в конце января объявили о запуске программы Somatic Cell Genome Editing, в рамках которой ученые за шесть лет получат около $190 млн. По его словам, эта программа направлена на то, чтобы "транслировать" накопленные знания в клинические эксперименты, а впоследствии - в терапию.

"Это очень важно, и то, что Российская Федерация достаточно оперативно отреагировала на этот глобальный вызов, если мы правильно построим свою политику, сфокусируемся на определенных объектах и темах, не будем размывать финансирование, то, может быть, мы действительно сможем создать что-то передовое, не то что не отстать, а может быть, даже обогнать", - сказал Волчков.

Лучше всего, по мнению эксперта, работала бы программа с высокой степенью свободы и минимальной нагрузкой по отчетности, которая дала бы максимально высокий КПД вложенных средств. В числе возможных приоритетов такой программы геномных исследований специалист МФТИ упомянул, в частности, разработку собственных эффекторов (белков, необходимых для работы системы редактирования генома CRISPR/Cas) и создание прецедентов успешного применения систем редактирования генома в клинических испытаниях.

В агробиотехнологии, где риски, связанные с неудачей, существенно меньше, чем в медицинском редактировании генома, эксперт видит еще большие перспективы. "У нас колоссальный потенциал, и именно геномно-инженерный агробиотех - это то, что в России будет востребовано. Мы можем и должны становиться непререкаемыми мировыми лидерами в данном направлении", - подчеркнул Волчков.

Кадры и центры

Руководитель группы по биоинформатике в лаборатории "Компьютерные технологии" Университета ИТМО Алексей Сергушичев в беседе с ТАСС напомнил, что в Санкт-Петербургском государственном университете реализуется проект "Российские геномы", который, в частности, предполагает работу биобанка на 200 тыс. образцов. Научные коллективы, занимающиеся медицинской генетикой, есть также в Москве, Казани и других городах России.

"С образованием немного сложнее. Есть традиционно биологические факультеты, но этого не всегда достаточно. <...> Программ по биоинформатике не очень много, есть традиционно в Московском университете факультет биоинженерии и биоинформатики, есть в Петербурге, мы открываем в ИТМО у себя, но это небольшие программы", - сказал Сергушичев.

По его словам, большая стоимость и время ожидания реактивов, как и недостаток финансирования, препятствуют расширению исследованиям. "Я занимаюсь только биоинформатикой, и у меня инструмент - только компьютер, с которыми в России нет проблем. А с экспериментальной биологией очень сложно, с реактивами, с модельными организмами", - пояснил Сергушичев.