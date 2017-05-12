НПО автоматики празднует два юбилея

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. АО "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова" отмечает сегодня 75 лет с момента основания, а также 40-летие работы в статусе НПО. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор НПОА Андрей Мисюра.

"По итогам 2016 года выручка выросла на 10%. В два раза была увеличена прибыль предприятия. Сегодня она составляет более 600 млн рублей. Средняя заработная плата на предприятии сегодня составляет 50 тысяч рублей. Это примерно на 45% выше, чем средняя зарплата по Свердловской области. В этом году мы ставим задачу поднять среднюю зарплату на предприятии еще на 12% – до 56 тысяч", – отметил Мисюра.

В пресс-службе НПОА отметили, что главным направлением работы предприятия остается создание систем управления для перспективных баллистических ракет морского базирования и разработки космической тематики. НПО автоматики активно участвует в программах ГК "РОСКОСМОС", разрабатывая системы управления для средств выведения полезной космической нагрузки среднего и легкого класса, орбитальных блоков и космических аппаратов.

В 2016 году специалисты НПОА приступили к разработке ключевых элементов новейшей системы управления для ракет будущего. К 2020 году будет изготовлено несколько приборов, которые позволят улучшить точность выведения космических аппаратов на заданные орбиты. Активно развивается сотрудничество с компанией "Космокурс" в рамках проекта по созданию многоразовых туристических космических челноков.

"Сегодня НПО автоматики уделяет огромное внимание развитию гражданского направления. Объединив накопленный опыт по разработке наукоемкой продукции и имеющиеся производственно-технологические мощности, предприятие определило для себя ключевые направления: альтернативная энергетика (ПАО "Россети"), системы управления на транспорте ("Уральские локомотивы"), сельхозтехника ("Ростсельмаш"), управление городской инфраструктурой (проект "Безопасный город")", - отметили в НПОА. Кроме того, осваиваются рынки автокомпонентов, грузового транспорта, горнодобывающей промышленности.

Важнейшей вехой в сохранении истории НПО автоматики стало открытие первого на Среднем Урале музея ракетно-космической техники, который получил название "Космопорт". Выставочная экспозиция включила в себя роботов для научных исследований, "пушку Гаусса" с системой автоматического наведения, квадрокоптер на дистанционном управлении и единственный в России пульт управления стартом космической ракеты "Союз-2".

"В рамках празднования запланировано проведение множества мероприятий: откроется тематическая выставка в музее, пройдут экскурсии для школьников, спортивные состязания и выступления самодеятельных коллективов, вручение наград органов власти, Минобороны РФ, ГК "РОСКОСМОС", - отметили на предприятии.

Справка

Ровно 75 лет назад, в 1942 году, начал работу эвакуированный в Свердловск Киевский радиозавод. Во время войны здесь изготавливались танковые переговорные устройства. В 1956 году здесь создаются первые системы управления оперативно­-тактических ракет и ракет для вооружения подводных лодок. А в 1977 году на базе НИИ автоматики и Завода автоматики создается Научно-производственное объединение автоматики – начинается современный этап развития предприятия.

Сегодня НПОА ‒ одно из ведущих предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, а также для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.