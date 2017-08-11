Чувствительные гиганты: что вы знаете о слонах

12 августа отмечается Всемирный день слонов (World Elephant Day). С инициативой празднования дня выступили в 2011 году канадские режиссеры Патрисия Симс и Майкл Кларк из кинокомпании CanazWest Pictures и таиландский Фонд реинтродукции слонов (Elephant Reintroduction Foundation, Бангкок). Цель его проведения - распространение информации о необходимости защиты и сохранения популяции африканских и индийских (или азиатских) слонов.

Чем отличаются африканские слоны от индийских, сколько весит их мозг и зачем животные посыпают себя песком - в материале ТАСС.