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Чувствительные гиганты: что вы знаете о слонах

Общество
11 августа, 11:22 UTC+3

Накануне Всемирного дня слонов ТАСС рассказывает о необычных фактах, связанных с самым крупным наземным млекопитающим

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Goran Tomasevic

12 августа отмечается Всемирный день слонов (World Elephant Day). С инициативой празднования дня выступили в 2011 году канадские режиссеры Патрисия Симс и Майкл Кларк из кинокомпании CanazWest Pictures и таиландский Фонд реинтродукции слонов (Elephant Reintroduction Foundation, Бангкок). Цель его проведения - распространение информации о необходимости защиты и сохранения популяции африканских и индийских (или азиатских) слонов.

Чем отличаются африканские слоны от индийских, сколько весит их мозг и зачем животные посыпают себя песком - в материале ТАСС.

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