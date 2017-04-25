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Холодный душ: зачем и на сколько дней в Москве отключат горячую воду

Общество
25 апреля, 14:20 UTC+3
Профилактические работы начнутся в столице с 10 мая
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Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

С 10 мая в Москве начнется плановое отключение горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Зачем каждый год летом отключают воду, где узнать информацию о своей квартире и когда прекратятся массовые отключения горячей воды — в материале ТАСС.

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Зачем каждый год в Москве отключают горячую воду?
  • Отключение горячей воды необходимо для проверки системы теплоснабжения столицы и ее подготовки к отопительному сезону.
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Какие именно работы проводятся?
  • Летом проводятся диагностика, испытания на прочность и ремонт тепловых сетей, а также замена оборудования на современное и более экономичное.
  • В этом году ремонтными и профилактическими работами будут охвачены 71 тыс. зданий, в том числе около 33 тыс. жилых домов.
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Как надолго отключают воду?
  • Максимальный срок отключения потребителя от горячего водоснабжения — 10 дней. Во многих домах применяются сокращенные сроки отключения — от одного до девяти дней.
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Есть ли дома, где воду не отключают?
  • Более чем в 5 тыс. зданий, в том числе в 3,1 тыс. жилом доме, на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет. Это, например, районы Южное Бутово, Кожухово, Некрасовка.
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Почему сроки так сильно различаются?
  • Срок отключения может отличаться не только в разных районах или кварталах — он может быть разным и в соседних домах. Это связано с состоянием коммуникаций и оборудования. Есть участки, где установлено новое оборудование, но даже его необходимо обслуживать. Здесь срок отключения может составлять один день. Есть участки, где, к примеру, насосы, двигатели и теплообменники требуют замены. Соответственно, проведение более масштабных работ требует более продолжительного срока отключения.
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Когда закончатся ремонтно-профилактические работы, требующие отключения воды?
  • Подготовка к следующему отопительному периоду завершится до 25 августа.
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Как узнать, когда и на сколько дней в моем доме отключат воду?
  • Срок отключения москвичей от горячего водоснабжения в 2017 году можно узнать с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК. Для этого необходимо вписать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если пользователь не может найти свой адрес — это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация.
  • Уточнить сроки отключения горячей воды по конкретному адресу можно на сайтах районных управ, префектур, в подъездах, а также с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы" и "ЖКХ Москвы" или на портале открытых данных data.mos.ru.
  • Срок проведения профилактических работ указан в полных сутках, то есть с 0.00 даты начала отключения горячей воды до 23.59 даты окончания отключения водоснабжения.
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Нужно ли как-то подготовиться к отключению горячего водоснабжения?
  • Если в квартире установлены счетчики, специалисты советуют перекрывать стояк горячей воды на весь период отключения, в противном случае холодная вода, текущая из открытого по привычке крана, будет тарифицироваться как горячая.
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Когда прекратятся массовые отключения горячей воды?
  • Программа развития теплоснабжения Москвы, предполагающая замену старых труб на новые трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией, рассчитана до 2020 года. В 2021 году массовых летних отключений горячей воды в Москве практически не будет. Максимум на три дня и только точечно.

Опыт других стран

В большинстве стран мира плановых отключений горячей воды нет из-за отсутствия систем централизованного горячего водоснабжения. Обычно в дома централизованно подается только холодная вода, которая на месте подогревается бойлерами. Локальные водонагреватели и котлы стоят либо в квартирах (индивидуальное отопление), либо в подвалах многоэтажных домов (общее домовое отопление, которое включается домуправлением). В частных домах также имеются свои котельные.

Системы централизованного горячего водоснабжения наиболее широко распространены в странах бывшего СССР, Восточной Европе, Скандинавии и Канаде. В ряде стран Евросоюза в домах с центральным горячим водоснабжением ежегодные отключения горячей воды для профилактического и капитального ремонта на системах теплоснабжения производятся на короткий срок. Например, в Риге - от нескольких часов до 2-4 дней (максимум - на неделю), в Таллине - на 1-2 дня. На срок до двух недель отключают горячую воду в Праге. В Хельсинки горячая вода отключается только в случае аварий на тепломагистралях.

Среди стран СНГ наиболее продолжительное плановое отключение горячего водоснабжения производится в Молдавии. Горячую воду в большинстве городов отключают на месяц - с июля по август. В связи с высокой стоимостью централизованного горячего водоснабжения жители многих домов отказываются от него, предпочитая устанавливать индивидуальные приборы нагрева воды и отопления.

На Украине плановые отключения горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями теплосетей происходят ежегодно. Например, в 2016 году горячее водоснабжение в Киеве будет отключаться с апреля по август на две недели, как в жилых домах, так и в объектах социального назначения: детских садах, школах, медицинских учреждениях.

В Белоруссии отключение производят ежегодно в период с мая по август на две недели, однако в некоторых районах Минска эти сроки сокращены до 10-12 дней.

Подготовлено при участии ТАСС-Досье

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