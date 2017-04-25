Холодный душ: зачем и на сколько дней в Москве отключат горячую воду

В большинстве стран мира плановых отключений горячей воды нет из-за отсутствия систем централизованного горячего водоснабжения. Обычно в дома централизованно подается только холодная вода, которая на месте подогревается бойлерами. Локальные водонагреватели и котлы стоят либо в квартирах (индивидуальное отопление), либо в подвалах многоэтажных домов (общее домовое отопление, которое включается домуправлением). В частных домах также имеются свои котельные.

Системы централизованного горячего водоснабжения наиболее широко распространены в странах бывшего СССР, Восточной Европе, Скандинавии и Канаде. В ряде стран Евросоюза в домах с центральным горячим водоснабжением ежегодные отключения горячей воды для профилактического и капитального ремонта на системах теплоснабжения производятся на короткий срок. Например, в Риге - от нескольких часов до 2-4 дней (максимум - на неделю), в Таллине - на 1-2 дня. На срок до двух недель отключают горячую воду в Праге. В Хельсинки горячая вода отключается только в случае аварий на тепломагистралях.

Среди стран СНГ наиболее продолжительное плановое отключение горячего водоснабжения производится в Молдавии. Горячую воду в большинстве городов отключают на месяц - с июля по август. В связи с высокой стоимостью централизованного горячего водоснабжения жители многих домов отказываются от него, предпочитая устанавливать индивидуальные приборы нагрева воды и отопления.

На Украине плановые отключения горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями теплосетей происходят ежегодно. Например, в 2016 году горячее водоснабжение в Киеве будет отключаться с апреля по август на две недели, как в жилых домах, так и в объектах социального назначения: детских садах, школах, медицинских учреждениях.

В Белоруссии отключение производят ежегодно в период с мая по август на две недели, однако в некоторых районах Минска эти сроки сокращены до 10-12 дней.