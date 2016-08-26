С туриста по нитке: почему регионы довольны скорым введением курортного сбора

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с целесообразностью введения курортного сбора. Эта тема обсуждалась 26 августа во время заседания Госсовета по вопросам развития курортно-санаторного комплекса страны.

Предполагается, что уже осенью соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму, а первыми регионами, где туристы начнут платить новый налог, станут Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край.

Представители южных регионов РФ уверены, что нововведение поможет развивать инфраструктуру курортов.

В то же время, в областях, куда туристов приезжает значительно меньше, чем на Черное море и Байкал, в частности, в Поволжье, не рассчитывают на большие поступления в случае введения сбора.

Хорошо забытое старое

Введение курортного сбора поддержал глава Минкурортов Крыма Сергей Стрельбицкий, который заявил, что сбор "необходим, а полученные средства нужно направляться на развитие курортной индустрии и туризма". "Это даст толчок к развитию отрасли", - пояснил он.

Стрельбицкий напомнил, что у Крыма есть опыт взимания такого вида сборов. По его словам, в середине 1990-х годов, когда Крым входил в состав Украины, на территории полуострова был введен региональный рекреационный сбор, средства от которого поступали в бюджет республики. Сумма сбора составляла на тот момент 5 гривен (около $1. - Прим. ТАСС).

"Рекреационный сбор был наиболее эффективным механизмом по привлечению дополнительных средств в туристическую и санаторно-курортную индустрию, но Украина потом отменила инициативу Крыма и ввела свой курортный сбор, средства от которого попросту размывались", - рассказал Стрельбицкий.

На необходимость дополнительных средств для развития туристической инфраструктуры обращают внимание и представители других регионов.

"В 2014 году Краснодарский край посетили 13,8 млн человек, в 2015 - 14,1 млн человек, только за восемь месяцев текущего года - уже 11 млн человек. Нагрузка на инфраструктуру растет, необходимы дополнительные средства для ее поддержания и модернизации. Курортный сбор - это мировая практика", - подчеркнул губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам "введение платежей нужно провести аккуратно, это должны быть суммы, которые не сильно будут бить по кошельку отдыхающих".

Аналогичное мнение высказал во время заседания Госсовета Владимир Путин. "Если это делать (вводить курортный сбор - прим. ТАСС), то очень аккуратно, не задирая платежи", - подчеркнул он.

Обсуждение темы на Госсовете показало, что и в правительстве и в губернаторском корпусе оптимальным видят сбор в размере 50-100 рублей в день с одного туриста.

Единовременный платеж

По мнению руководителя муниципального учреждения "Туристско-информационный центр Соль-Илецкого городского округа" (Оренбургская область) Юрия Вдовкина, минимальный сбор должен быть разовым для туристов и собираться при въезде в город.

"Сбор будет поступать в муниципальный бюджет и идти на инфраструктуру и благоустройство города. Сам курорт обустраивается инвестором, но туристы размещаются в городе, а коммунальные служба едва справляются с наплывом отдыхающих. Можно организовать места для выездов за город, небольшие турбазы на природе. Здесь и поможет курортный сбор ", - считает он.

В настоящее время в Соль-Илецке идет строительство первой очереди проекта санаторно-курортного комплекса "Соленые озера", которое должно завершиться в 2017 году, инвестиции в него составят более 2 млрд рублей. Возле лечебных соленых озер возводится гостиничный, лечебно- оздоровительный и административный корпуса.

Курортный сбор поможет не всем

В правительстве Нижегородской области изучат возможность введения курортного сбора, однако считают, что он не окажет существенного влияния на развитие инфраструктуры туризма в регионе.

"В Нижегородской области примерно 1,1 млн туристов ежегодно, если сделать курортный сбор, к примеру, 50 рублей, то получится 50 млн рублей поступлений. Но санаторно-курортное лечение из этого числа проходит лишь пятая часть туристов, т.е. максимум это 10 млн рублей в год. Для конкретного объекта - это достаточно, чтобы привести в порядок инфраструктуру, в целом для области - это копейки", - пояснил корреспонденту ТАСС заместитель министра поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Максим Подовинников.

Тем не менее, по словам замминистра, в правительстве региона рассмотрят возможность введения курортного сбора в области, "детально взвесив все "за" и "против".