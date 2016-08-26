Суд в Калифорнии отказал в приостановке действия закона, разрешающего эвтаназию

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Окружной суд в калифорнийском городе Риверсайд отказался приостановить действие закона, разрешающего врачам в штате выписывать смертельно больным пациентам фармацевтические препараты для прекращения жизни. Соответствующее постановление, как сообщило агентство Reuters, вынес в пятницу судья Дэниел Оттолия.

Законопроект, получивший название "О праве на смерть", был одобрен обеими палатами законодательного собрания штата в сентябре 2015 года, а месяц спустя подписан губернатором Калифорнии Джерри Брауном. Новые правила вступили в силу в июне этого года. Калифорния стала тогда пятым по счету штатом США после Орегона, Вашингтона, Монтаны и Вермонта, где разрешена эвтаназия.

Приостановки действия и последующей отмены закона добивается группа врачей. Они, в частности, считают, что медики в действительности не могут с полной уверенностью утверждать, является ли пациент неизлечимо больным или нет. Оттолия, однако, посчитал доводы истцов недостаточно убедительными. Он указал, что отмена закона приведет к дополнительным страданиям для людей в штате, которые имеют право на эвтаназию.

Основные положения закона совпадают с подходами, которые действуют в Орегоне с 1997 года. Согласно им, врач не участвует напрямую в эвтаназии, однако имеет право после трех соответствующих обращений пациента, жить которому осталось не более полугода, выписать ему сильнодействующие медицинские средства, вызывающие смерть.

При этом по крайней мере два других врача должны провести обследование пациента и подтвердить, что его болезнь действительно носит неизлечимый характер, а сам он психически здоров и способен нести ответственность за свои поступки. Новый закон также вводит уголовную ответственность за любые попытки заставить кого-либо против своей воли принять подобные препараты или подать обращение на их получение.