Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Калифорнии отказал в приостановке действия закона, разрешающего эвтаназию

Общество
26 августа, 22:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Законопроект, получивший название "О праве на смерть", был одобрен обеими палатами законодательного собрания штата в сентябре 2015 года, а месяц спустя подписан губернатором Калифорнии Джерри Брауном
Материал из 1 страницы
© Фото ИТАР-ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Окружной суд в калифорнийском городе Риверсайд отказался приостановить действие закона, разрешающего врачам в штате выписывать смертельно больным пациентам фармацевтические препараты для прекращения жизни. Соответствующее постановление, как сообщило агентство Reuters, вынес в пятницу судья Дэниел Оттолия.

Смотрите также

Паралимпийская чемпионка Вервут намерена совершить эвтаназию после Игр-2016
Парламент Канады принял закон, разрешающий эвтаназию
Парламент ФРГ запретил оказание коммерческой помощи в эвтаназии
Губернатор Калифорнии подписал закон, разрешающий эвтаназию
Парламент Калифорнии одобрил закон об эвтаназии
Британский парламент отверг законопроект о легализации эвтаназии для неизлечимо больных
Голландские врачи предлагают разрешить эвтаназию для детей младше 12 лет
Суд в ЮАР впервые разрешил эвтаназию

Законопроект, получивший название "О праве на смерть", был одобрен обеими палатами законодательного собрания штата в сентябре 2015 года, а месяц спустя подписан губернатором Калифорнии Джерри Брауном. Новые правила вступили в силу в июне этого года. Калифорния стала тогда пятым по счету штатом США после Орегона, Вашингтона, Монтаны и Вермонта, где разрешена эвтаназия.

Приостановки действия и последующей отмены закона добивается группа врачей. Они, в частности, считают, что медики в действительности не могут с полной уверенностью утверждать, является ли пациент неизлечимо больным или нет. Оттолия, однако, посчитал доводы истцов недостаточно убедительными. Он указал, что отмена закона приведет к дополнительным страданиям для людей в штате, которые имеют право на эвтаназию.

Основные положения закона совпадают с подходами, которые действуют в Орегоне с 1997 года. Согласно им, врач не участвует напрямую в эвтаназии, однако имеет право после трех соответствующих обращений пациента, жить которому осталось не более полугода, выписать ему сильнодействующие медицинские средства, вызывающие смерть.

При этом по крайней мере два других врача должны провести обследование пациента и подтвердить, что его болезнь действительно носит неизлечимый характер, а сам он психически здоров и способен нести ответственность за свои поступки. Новый закон также вводит уголовную ответственность за любые попытки заставить кого-либо против своей воли принять подобные препараты или подать обращение на их получение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Для московских школьников разработали электронные браслеты "Москвенок"
Президент "Группы по сохранению породы Акита-ину" Такаси Эндо
7
Парламентарии из Японии навестили собак породы акита-ину в России
Реконструкция электростанции ГЭС-2
8
Арт-резиденции для художников появятся на бывшей ГЭС-2 в Москве
Интересное
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Наперегонки с быками
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров и Керри завершили 12-часовые переговоры в Женеве
2
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
3
Взрывотехники ликвидировали опасный предмет на остановке в Люберцах
4
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
5
Керри: переговоры по Сирии и Украине были длинные, но конструктивные
6
Путин освободил от должности двух генерал-майоров Следственного комитета
7
МИД РФ: претензии к России по поводу проверки боеготовности необоснованны
Темы дня
Реклама