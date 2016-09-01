Школа открытых данных заработала в сети интернет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Дистанционный обучающий курс "Открытые данные - теория и практика" запущен в сети интернет. Как отметили в пресс-службе Открытого правительства, он является первой в России системной попыткой полноценного освещения всех аспектов внедрения и реализации концепции открытых данных: от идеологии открытости до правовых оснований раскрытия данных, от организации - до технологий, от экономики - до взаимодействия с целевыми аудиториями и приоритизации работ по раскрытию информации в формате открытых данных.

Программа рассчитана как на госслужащих и разработчиков IT-сервисов, так и на широкий круг других специалистов, желающих научиться работать с открытыми данными. Главное требование к слушателям - знание основ компьютерной грамотности. По итогам обучения предусмотрена сертификация по двум основным профилям: "государственный служащий" и "IT-специалист".

Как отметил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, слова которого передает пресс-служба, "раскрытие массивов государственных данных, а также информации о своей деятельности в удобном для бизнеса, общества и IT-разработчиков формате постепенно становится не только частью повседневной работы, но и частью управленческой культуры госорганов".

"Мы рассчитываем, что запуск этого образовательного курса будет способствовать развитию в России культуры работы с открытыми данными. Речь идет как о повышении квалификации самих госслужащих и готовности министерств и ведомств раскрывать имеющиеся у них сведения, так и о повышении востребованности этих данных, их коммерциализации, создании электронных сервисов на их основе", - подчеркнул он. Для этого, по его мнению, нужно развивать соответствующие компетенции у разработчиков: "знакомить их с нормативно-правовой базой в сфере открытых данных, объяснять, как правильно обрабатывать и визуализировать полученную информацию.

Предполагается, что курс научит госслужащих, в том числе, планировать свою работу в части открытых данных и анализировать, какие сведения могут быть интересны гражданам и бизнесу и должны быть раскрыты в первую очередь. IT-специалисты, в свою очередь, смогут ознакомиться с обзором экономики открытых данных, государственных структур и фондов, поддерживающих IT-предпринимателей, узнают о лучших мировых практиках. А "свободные" слушатели узнают, как применять открытые данные в различных областях деятельности.

В пресс-службе сообщили, что читать лекции будут ведущие эксперты Открытого правительства в области открытых данных, Совета по открытым данным, Высшей школы экономики, Фонда развития интернет-инициатив, Агентства стратегических инициатив и других организаций. Для того чтобы получить доступ к видеолекциям, текстовым и тестовым материалам курса, необходимо зарегистрироваться на сайте http://odc.open.gov.ru/.