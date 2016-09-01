Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Школа открытых данных заработала в сети интернет

Общество
1 сентября, 8:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Программа рассчитана как на госслужащих и разработчиков IT-сервисов, так и на широкий круг других специалистов, желающих научиться работать с открытыми данными
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Дистанционный обучающий курс "Открытые данные - теория и практика" запущен в сети интернет. Как отметили в пресс-службе Открытого правительства, он является первой в России системной попыткой полноценного освещения всех аспектов внедрения и реализации концепции открытых данных: от идеологии открытости до правовых оснований раскрытия данных, от организации - до технологий, от экономики - до взаимодействия с целевыми аудиториями и приоритизации работ по раскрытию информации в формате открытых данных.

Смотрите также
Министр по связям с открытым правительством РФ Михаил Абызов
Информацию о работе соцорганизаций будут публиковать в виде открытых данных

Программа рассчитана как на госслужащих и разработчиков IT-сервисов, так и на широкий круг других специалистов, желающих научиться работать с открытыми данными. Главное требование к слушателям - знание основ компьютерной грамотности. По итогам обучения предусмотрена сертификация по двум основным профилям: "государственный служащий" и "IT-специалист".

Как отметил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, слова которого передает пресс-служба, "раскрытие массивов государственных данных, а также информации о своей деятельности в удобном для бизнеса, общества и IT-разработчиков формате постепенно становится не только частью повседневной работы, но и частью управленческой культуры госорганов".

"Мы рассчитываем, что запуск этого образовательного курса будет способствовать развитию в России культуры работы с открытыми данными. Речь идет как о повышении квалификации самих госслужащих и готовности министерств и ведомств раскрывать имеющиеся у них сведения, так и о повышении востребованности этих данных, их коммерциализации, создании электронных сервисов на их основе", - подчеркнул он. Для этого, по его мнению, нужно развивать соответствующие компетенции у разработчиков: "знакомить их с нормативно-правовой базой в сфере открытых данных, объяснять, как правильно обрабатывать и визуализировать полученную информацию.

Предполагается, что курс научит госслужащих, в том числе, планировать свою работу в части открытых данных и анализировать, какие сведения могут быть интересны гражданам и бизнесу и должны быть раскрыты в первую очередь. IT-специалисты, в свою очередь, смогут ознакомиться с обзором экономики открытых данных, государственных структур и фондов, поддерживающих IT-предпринимателей, узнают о лучших мировых практиках. А "свободные" слушатели узнают, как применять открытые данные в различных областях деятельности.

В пресс-службе сообщили, что читать лекции будут ведущие эксперты Открытого правительства в области открытых данных, Совета по открытым данным, Высшей школы экономики, Фонда развития интернет-инициатив, Агентства стратегических инициатив и других организаций. Для того чтобы получить доступ к видеолекциям, текстовым и тестовым материалам курса, необходимо зарегистрироваться на сайте http://odc.open.gov.ru/.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Абызов, Михаил Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
2
Сборная России по футболу вернулась в Москву после товарищеского матча с командой Турции
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мальчика в Забайкалье
5
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
6
СМИ: Токио предложит жителям Южных Курил остаться, если РФ передаст острова Японии
7
Основная часть подростков, сбежавших из спецучилища на Урале, возвращена полицией
Темы дня
Реклама