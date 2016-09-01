Российское движение школьников будет развиваться в 10 пилотных школах Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Российское движение школьников (РДШ) в Новгородской области будет развиваться на базе 10 пилотных школ. Первые встречи активистов РДШ с учениками прошли в четверг, в День знаний, сообщила корреспонденту ТАСС куратор регионального РДШ Мария Жаркова.

"Сегодня впервые в гимназии номер один города Старая Русса прошла интерактивная игра, где школьникам представили новое движение. В течение сентября активисты новгородского РДШ будут проводить игры и классные часы, рассказывая о движении школьников. Затем мы начнем формировать планы работы, события и мероприятия, в первую очередь, по предложениям детей", - пояснила она.

Жаркова добавила, что РДШ в Новгородской области будет развиваться на базе 10 пилотных школ, пять из них находятся в Великом Новгороде, пять - в районах области.

В День знаний, 1 сентября, в Новгородской области учебные заведения примут 120 тыс. человек, из них 62 223 - школьников, в том числе - 6947 первоклассников. В новом учебном году в школах будут обучаться 5429 выпускников 9 классов и 2451 выпускников 11-х классов, отметили в областном департаменте образования.

РДШ включает в себя 4 направления деятельности: личностное развитие, гражданская активность, информационно- медийное направление, а также военную патриотику. Движение было создано по Указу Президента Российской Федерации в октябре 2015 года. Основной задачей определено совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. Первый съезд РДШ с участием делегатов из регионов России состоялся 19 мая 2016 года.